Pärnumaal valmivad kilud kutsuti portselanpulma

Nüüdseks on need toiduained kandnud Eesti põllumajandus-kaubanduskoja antavat rahvuslinnuga kvaliteedimärki järjepidevalt 20 aastat ja täna tunnustati Saku mõisas nelja toodet portselanist pääsukesemärgiga.

“Tähistame täna pääsukesemärgi 20. aastapäeva, mille puhul on põhjust tunnustada ja tänada paljusid Eesti toidutootjaid ja inimesi, kes on aidanud kaasa Eesti tuntuima toidumärgise pääsukesemärgi eduloole. Eesti toidutoodete kõrgele kvaliteedile ja kodumaisele päritolule viitaval pääsukesemärgil on oluline tähendus nii Eesti põllumeestele, toidutööstustele kui tarbijatele,” ütles Eesti põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse liige Meeli Lindsaar.