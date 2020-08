Politsei ja terviseamet kontrollivad meelelahutusasutusi

Terviseameti Lääne regionaalosakonna juhi Kadri Juhkami sõnul vaatab amet koos politseinikega üle, kuidas täidetakse inimeste hajutamise nõuet. Juhkam ütles, et inimestel tuleks rahvarohkeid kohti endiselt vältida. “Kui on näha, et distantsi hoida pole võimalik, tasub ajaveetmiseks uus ja nakkusohutum koht valida,” lausus ta.

Lääne prefekt Kaido Kõplas rääkis, et niisuguseid kontrolle on politsei koos terviseametiga korraldanud varemgi ja selle kõige olulisem eesmärk on viiruse levikut tõkestada.

“Viiruse levikut saame takistada, kui hoolime ja pingutame selle nimel ning järgime kehtestatud piiranguid. Hea meel on, et varasemad kontrollid on näidanud, et suurem osa ettevõtteid on mõistvad ja enamik peab piirangutest kinni,” lausus Kõplas.

Kõplas lisas, et kontrolli käigus pöörab politsei tähelepanu ka alaealiste öisele väljasolekule ning nende alkoholi ja narkootiliste ainete tarbimisele.