Ka Ülole tekitas see lisatööd. Nimelt saadeti Kadrioru peenarde direktor ehituskauplusesse punase värvi järele. Käsk punast värvi soetada tuli otse presidendilt, sest riigiema kartis, et uued valitsusliikmed eksivad lossi keerukates koridorides muidu ära. Selle vältimiseks tuli maha märkida punased jooned, et külalised leiaksid õige tee üles. Joonte pärast jagelemisele kulus mitu head tundi.