The Boondocksil algab uus etapp

Sihte on seatud, unistatud ka ja kuidagi eesmärgid sõnadesse pandud. Kuid meie viimasest vestlusest jäävad kõlama rõõmsamad toonid: Kevad naasis päev varem Ungarist, pagasis läbimõeldud plaanid ja uued teadmised, mille toel astub Eesti indie-skeenel ilma teinud punt järgmisse etappi.

“Igal bändil tuleb kord see kriitiline hetk, kui minnakse kas lahku või hakatakse asja senisest tõsiselt tegema. Praegu oleme veidi selles faasis,” oli Kevad avameelne, olles siiski kindel, et kaasmuusikud tahavad bändiga edasi liikuda.

Ungaris, Austria piiri lähedal, osales ta bändikaaslasest kitarristi Romet Mägariga kolm päeva muusikute mentorluslaagris “Outbreakers‘ Lab”. Mõeldi The Boondocksile. Tõsisemalt. Sest isiklikel põhjustel lõppes mõni aeg tagasi koostöö siinse mänedžeriga. Palju on nüüd noormeeste enda korraldada. “Hakkasime oma profiili üles ehitama, aga meil ei olnud aimugi, kuidas see (müügitöö, toim) pool käib,” rääkis Kevad.