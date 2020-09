"Tere hommikust, Valgevene!" ehk Muuseum vaatab äkknäitusega Valgevene poole

Pärnu uue kunsti muuseumil kujunes 1990. aastatel traditsioon tuua suvepealinna rahvusvahelist kunsti. Suuresti on nimistusse kuulunud just Eesti lähi­riikide tegijate looming. Kuraator Mark Soosaare sõnutsi on sel ­mitu põhjust. Üks neist just see, et leevendada lõhet ja tuua koduõuele kunst, mis muidu jääks tähelepanuta.