Joosep Pärn tõi Soomest teise auhinna

“Mu parem jalg on Tihemetsas saadud vigastusest peaaegu paranenud, kuid aeg-ajalt andis ikka tunda, et ma pole viimasel ajal palju sõita saanud,” rääkis noor motomees. “Seekord ei suutnud ma esikoha nimel võidelda, aga mõlema sõidu teine koht on märksa suurem saavutus, kui nädala alguses unistada oleksin julgenud. Enne viimast etappi juhin Soome meistrivõistlusi kümnepunktise eduga lähima konkurendi ees, seega jagub põnevust lõpuni.”