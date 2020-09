Esimesed jooksupeolised said finišilipu

“Jooksule on end kirja pannud ­juba 1100 inimest ja registreerimine veel käib,” ütles Tallinna ja Tartu maratoni järel Eesti linnajooksude tippu kuuluva ürituse eestvedaja. “Rõõm on näha, et sel aastal on palju jooksjaid väljastpoolt Pärnumaad.”