E-poest soetatud võltskaup võib ostjale tuua hulgaliselt probleeme

Eesti maksu- ja tolliametil on õigus võltskaup konfiskeerida.

Võltskaup on odav, aga tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) hoiatuse kohaselt näeb sageli välja ahvatlevalt stiilne ja ehtne, mistõttu võib juhtuda, et klient satub e-poes kogemata just võltsitud kraami ostjaks.