Pärnumaalt jõuab virtuaalkaardile 30 sünnipaika

Lõpusirgele jõudnud missiooni, „Sünnipaikade” projektiga on lisandunud neli tähist, neist üks Pärnu maakonnas Kihnus, kus Lemsi külas on nüüd tähistatud ühe tuntuma kihnlase, 20. märtsil 1906 ilmale tulnud Theodor Saare sünnikoht Kaerametsa talus. Teel sinna peatus projekti eestvedaja Audrus, mille köstrimajas oli 22. novembril 1845 sündinud helilooja Aleksander Saebelmann Kunileid. Kirikaias on talle püstitatud mälestuskivi.