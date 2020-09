Meistritiitli võitja ei jäänud enda mänguga sugugi rahule

​Naiste seas maailma tippmängijate hulka kuuluv Tattar, kes kahel viimasel aastal on valitud Pärnumaa parimaks sportlasekski, läbis neli ringi 232 viskega, mis andis tulemuseks neli alla par’i. Hõbeda võitnud Anneli Tõugjas jäi maha 17 viskega ja pronksile tulnud Madli Vaht 19ga. Võistlustel osales 15 naist.

Ehkki meistritiitel tuli mäekõrguse ülekaaluga, ei jäänud Tattar oma mänguga täiesti rahule. “Tahan alati endast parima anda ja mängin raja, mitte inimeste vastu,” seletas Tattar. “Rajal olles on ikka võistluspinge peal ja kindlasti jääb kripeldama see, et oleks saanud veel paremini mängida – hiljuti samal rajal mängides saavutasin parema tulemuse.”