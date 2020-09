Kooliteed tuleb õpetada lapse vaatevinklist

Pärnaka Hedi Krooni tütar Merethe läks tänavu esimesse klassi. Kroon nendib, et tema lapse ligemale veerandtunnisel kooliteel on mitu ohtlikku kohta, sest võsuke peab ületama mitu elava liiklusega ristmikku, millest osa on reguleerimata. “Selgitasin tütrele, kuidas peaks jalakäijana liikluses käituma juba siis, kui ta veel lasteaias käis,” märkis ema. Lisades, et on Merethele selgeks teinud bussiga sõitmisegi. Seda juhuks, kui mõnel päeval osutub ilm kehvaks.