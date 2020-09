Lugejakiri: Imeline bussijuht

Arvasin, et tegemist on bussijuhiga, kes on hiljuti Pärnu linnaliinidel sõitma hakanud, kuid lühikese vestluse käigus selgus, et ta on bussijuhiametit pidanud juba pikemat aega. Jutuks tuli seegi, et osale linnabussijuhtidele valmistab raskusi peatustes esiukse avamine.