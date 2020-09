Kunstnike majas ripuvad geomeetrilised allikad

Pärnu linnagaleriis kunstnike majas avatud näitus “Ilmaallikad” tutvustab kunstniku tehnikat laiemale publikule. See osutab, kuidas geomeetriline kunstki on võimeline kajastama loodust. Välja pandud maalid on inspireeritud Eesti allikatest.

Jänes (sünd 1942) on lõpetanud Tartu kunstikooli 1962. aastal kunstiõpetaja erialal ja ERKI (Eesti riikliku kunstiinstituudi) 1969. aastal maalikunstniku diplomiga. Ta on meisterdanud arvukalt monumentaaltöid, sealhulgas vitraaže, mosaiike, sgrafiitosid, freskosid ja secco-maale, mis on muinsuskaitse all.