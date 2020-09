Politsei tabas öötundidel hulga narkojoobe kahtlusega roolikeerajaid

Murumaa sõnade kohaselt olid kontrolli tulemused jahmatavad. “Kontrolliti enam kui 1100 juhti, kellest üks oli alkoholijoobes. Sedagi on juba liiga palju. Kui ekspertiis kinnitab, et ka narkojoobe kahtlused olid õiged, siis teeb see mind murelikuks. Seda me aga veel ei tea, sest vastustega läheb aega,” rääkis Murumaa.