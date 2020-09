Kogemus: joogatund kiiges lõi pea selgeks ja pani keha surisema

Kiigujooga, teisisõnu kookonjooga, on treening, kus harjutuste sooritamiseks kasutatakse spetsiaalset lakke riputatud lina. Selle abil saab teha nii jooga-, pilatese, shindō kui ka akrobaatilisi harjutusi. Kirjelduse järgi töötab treeningu käigus kogu keha, sest kiige ebastabiilsuse tõttu peab treenija terve tunni jooksul üritama tasakaalu säilitada. Lubatakse, et tunni üks põnevamaid osi on tagurpidi asendid, milles saab ennast ja maailma teise nurga alt piiluda.