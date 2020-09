Hilisemas teismeeas noored ei soovi tavapäraselt koguneda kohta, kus on kindlad reeglid või autoriteet. Iseseisvumine on loomulik osa noore inimese arenguprotsessist. Sellega võib kaasas käia mäss ühiskonnanormide vastu, täiskasvanute määratud piirangute küsitavuse alla seadmine ja katsed oma reegleid luua. See ei ­tähenda, et linnaruumis aega veetvad noortegrupid oleksid alati pahatahtlikud või tahaksid probleeme tekitada.