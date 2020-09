Norman Talson: Vabatahtlikele maja, millest nad midagi ei tea

Pärnu lahe merepääste selts kuulis Lootsi 10 arendatavast hoonest ­esimest korda kinnistu naabritelt. ­Vabatahtiku merepäästja Norman Talsoni meelest on huvitav, et isegi Pärnu linnavalitsus ei pidanud nende kaasamist vajalikuks. FOTO: Lilli Tölp

Hiljaaegu pakkus leheveergudel taas kõneainet teema, mis puudutab Pärnus üht väikest maalappi – Lootsi 10 kinnistut. Praegu on kõne all sinna “vabatahtlike päästjate maja” ehitamine, mis iseenesest on väga üllas mõte ning mis kinnistu ajalugu ja kasutusotstarvet arvesse võttes järgiks traditsioone.