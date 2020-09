Pärnakaist filmitegijad: Oleme võimelised Eestis tegema erakordselt suuri asju

“Nagu ikka on keskkool pigem katsetamise aeg ja eks sa pärast lõpetamist vaatad, mis pinnale jääb,” avaldab Pulk. “Mitte igaüks ei sünni mingisuguse suure kutsumusega, mis on talle seitsmendast eluaastast saadik selge, vaid vaatabki, mis kerkib pinnale siis, kui koolistruktuur ümbert ära võtta – kuhu siis süda kutsub? Ja juhtus nii, et see oli film.”