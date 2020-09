Volletiim värbas mere tagant vana tuttava

Pärnu võrkpalliklubi mänedžeri Reio Tilga sõnutsi oli veel mõni kuu tagasi lahtine, kuidas kujuneb suvepealinna tiimi algava hooaja eelarve ja varitses oht, et see jääb mullusest poole väiksemaks. Ent viimaste nädalate jooksul on klubile tulnud uued toetajad ja praeguse seisuga on Tilga kinnitusel koos umbes 200 000eurone büdžett, mis moodustab eelmise hooaja omast umbes 80 protsenti.