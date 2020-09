“Keskel häid ja omaseid”: kontserdimaja uut hooaega iseloomustab eestimaisus

Klaasmaja direktori Marika Pärgi jutu järgi ei saa välisartistidele sügisel ja talvel loota: pea kõik on kavast ­maha tõmmatud. Kontserdimaja juht väljendas seevastu heameelt, et olukorrast tingitult on nii mõnigi mainekas interpreet püsinud siin. See tähendab, et loomeinimesed, kes tihti justkui püüdmatud, on tänavu koostöö­altid. Eesti tipud on sunnitud kodumaale jääma.