Riin Seema: Noorte digipööre on muutumas digipöörasuseks

“PISA 2019” uuring näitas, et kuue aastaga – aastatel 2012 kuni 2018 – suurenes OECD riikides õpilaste internetikasutamine väljaspool kooli keskmiselt üheksa tundi nädalas. Uuring osutas sellelegi, et õpilased, kes on oma eluga kõige vähem rahul, kasutavad väljaspool kooli internetti kõige rohkem.

​Digikeskkondade lisandumine päris keskkonnale on uus normaalsus, kuid tasub siiski küsida, kas on mingi ajaline piir või muud märgid, mis näitavad, et käitumine digivahendite suhtes on muutunud ebatervislikuks. Uurijad väidavad, et nende vahendite kasutamise aeg pole ainus digisõltuvuse näitaja.