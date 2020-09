Kolme riigi autosportlased kihutavad ringrajal

Superkrossi karikasarjas on enne viimast etappi noorteklassi kindel liider Maiko Tamm, järgnevad Karl-Kenneth Neuhaus ja Toivo Uusna. Esikveoliste autode edetabelit juhib Siim Ots, teisel kohal asub Kevin Allik ja kolmas on Erki Külvi.

Tagaveoliste klassis on viie etapiga enim punkte kogunud Vjatšeslav Serov, talle hingavad kuklasse Raul Laanisto ja Andres Ringo. Rahvakrossi edetabeli tipus on Margus Suigusaar, Einar Heljand ja Tanel Raudsepp. Vabaklassi pingerida juhib viiest etapist neli võitnud Mart Tikkerbär, teist kohta hoiab Aivo Ojala ja kolmas on Marko Muru.