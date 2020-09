Enduurohooaja viimane vaatus lavastatakse Võrtsjärve ääres

Enne otsustavat võidukihutamist on Pärnumaa sportlastele edukaim 4T hobiklass, kus esikohta hoiab Endrik Raal Paikuse motoklubist, teine on pärnakas Toomas Palmissaar ja kolmas liidri klubikaaslane Jarmo Lehiste. Üle 50aastaste seenioride vanuseklassis on viiel etapil maksimumpunktid teeninud Paikuse klubi eestvedaja Toivo Nikopensius endale juba kindlustanud Eesti karikavõidu. Pjedestaali madalamatele astmetele pretendeerivad põhjanaaber Niko Pahlberg ja Eesti sportlased Andrus Allikvee ning Valdek Haugas.