Seda kohta nimetatakse pargiks, mis on üks Pärnu linna kuuest kaitse alla võetud pargist. Ajaloo kohta on kirjutatud, et pargi rajamist alustati 19. sajandi lõpus endise Mercuriuse bastioni kõrvale Oskar Alexander Brackmanni, Pärnu esimese ja kauaaegse linnapea juhtimisel. Brackmann pani aluse Pärnu kuurordi plaanipärasele arendamisele. Tema eestvõttel rajati Rannapark, muda- ja kümblusravila ning Munamäe ümbruse park. Isegi tänava nimi oli tollal Brackmanni, praegune Ringi.