Pärnu linnaorkestri peadirigent Kaspar Mänd: Elavat esitust ei asenda miski

Tellijale

Pühapäeval algava hooaja eel vaatasime Männiga tagasi kevadistele proovikividele ja rääkisime seisakust tingitud tagajärgedest. Samuti linnaorkestri võimest ja valmidusest ebakindlal ajal vastu pidada.

Alustasime vestlust meile mõlemale tuttava valvelaua ees. Kõndisime piki koridori, mis viib muusikakooli garderoobist kontserdimaja fuajeesse. Sammu pealt võtsime vastu otsuse sinatada.

Olen kevadet meenutanud näitlejate ja muusikutega, kuid kuidas möödus see orkestri peadirigendile? Oled ju ka kunstiline juht.

Koroonaaeg tähendas, et Pärnus ei saanud dirigendina midagi teha, mistõttu oligi minu roll olla kui kunstiline juht: plaane ümber teha ja piirangute lõdvenemist jälgida. Kui esinemisvõimalus tekkis, alustasime raekojas kammermuusikasarjaga, mida video vahendusel kanti üle Facebookis. Tore, et nendel kontsertidel oli kõvasti rohkem vaatajaid, kui oleks mahtunud saali. Järelvaatamistega kokku sadu. Ehk teatud alternatiiv on olemas.

Salvestusi on täis terve YouTube ja kodused plaadiriiulid, aga on vaks vahet, mis toimub praegu ja selles ruumis. Koroonaajal ei saanud seda tajuda. Selle järele tekib teatud janu. Seda toredam oli, kui see aeg läbi sai ja me jaanipäeva aegu Pärnu päeva kontserdiks valmistusime. Esimene proov Pärnu kontserdimaja saalis tekitas sooja tunde. Saime jälle kokku. Oh, kuidas kõlas! Kihvt!

Inimesed võtsid ülekandevormi kenasti vastu. Ent kas see ei hirmuta? Liigume üha enam veebikontsertide suunas, polegi ehedat atmosfääri.