Selgus Pärnu maakohtu esimees

Seitsmeks aastaks ametisse määratud Talvistel on justiitsminister Raivo Aegi sõnul juhtimiseks vajalikud eeldused, isikuomadused ja tahe. “Tegemist on pikaaegse ja kogenud kohtunikuga, kel on kindel ja läbimõeldud visioon, kuidas Pärnu maakohut juhtida ja arendada,” sõnas Aeg.