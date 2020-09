Meie viiest kohalikust roomajaliigist on arusisalikud võrdlemisi tavalised ja levinud pea kõikjal Eestis. Kirjanduse kohaselt elavad arusisalikud märjematel aladel: niisketel heinamaadel, võsastunud oja- ja kraavikallastel, tihti soodes ja rabades. Isiklike vaatluste põhjal tean, et teda leidub hulganisti ka kuivadel niitudel, oosidel, palumännikute raies­mikel. Sageli kohtab arusisalikku kiviaedadel, puuriitades, lauahunnikutes, metsas aga tormimurrul ja kändudel. Varjepaikadena kasutab see pisike roomaja näriliste urge, õõnsusi kändude ja mahalangenud puude tüvede koore all.