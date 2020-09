Kas teil on hobi, millega tegelemine tekitab tunde, justkui oleksite särtsu saanud? Või meenub olukord, mis tekitas niivõrd suurt erutust, et peale tuli väljakannatamatu pissihäda? Ehk on teie elus inimene, keda nähes jookseb silme eest ühe sekundiga läbi pea miljon päikeseloojangut? Kui ta on käega katsutav, lööks nagu välk rindu – heas mõttes. Olete tundlik olend.