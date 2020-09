Minu kodu on ahjuküttega. Teadsin küll, kuidas ahju köetakse, aga selgus, et hulga etem on, kui enne tule süütamist siiber lahti teha. Ja mul on oma aiamaa. Arvasin, et olen ka õige eestlane ja kasvatan ise porgandid, peedid, kartulid. Sibulad kastsin üle – läksid mädanema. Kurgid said vist mõnikord liiga külma vett, aga kokkuvõttes tegin enda kasvatatud köögiviljadest supi.