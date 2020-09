Maardu linnameeskonnaga mänginud PJK viibib eneseisolatsioonis

Jalgpalliliidu teatel mängis üks kahest positiivse testitulemusega jalgpallurist neljapäeval PJKga. Maardu linnameeskonna mängijad ja personal peavad viibima kaks nädalat eneseisolatsioonis, mis tähendab, et 17. ja 20. septembriks nende osalusel planeeritud esiliiga matšid lükkuvad edasi.

PJK koosseisus sel päeval platsil viibinud mängijad peavad samuti olema eneseisolatsioonis, mistõttu on löögi all nende 17. septembri esiliiga kohtumine. Maardu ja PJK vahelise matši kohtunikele ei määra jalgpalliliit praegu uusi mänge vilistamiseks.

“Selle juhtumiga seoses on väga oluline rõhutada, et trennis või mängul ei tohi osaleda, kui on ilmnenud mis tahes koroonaviirusele viitavad sümptomid. Sel juhul tuleb jääda koju, vältida kontakte ja pöörduda perearsti poole, samuti informeerida nii klubi kui ka jalgpalliliitu,” märkis jalgpalliliidu kriisikomisjoni juht Veiko Soo.