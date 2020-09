Rainer Aavik: Liigume nüüdisaegse linnasüdame suunas

Pärnu linnavalitsuse korraldatud ideekorje, mille käigus inimesed said esitada ettepanekuid Vaasa pargi, Keskväljaku ja Pika tänava lähiümbruse ümberkujundamise suhtes, näitas selgesti, et linnarahval on huvi kaasa rääkida oma kodulinna kujundamises.