Kolumn: Kuldne ring – hinge laul

Vaikus – tänapäevases ühiskonnas peaaegu kulla hinnas väärtus. Müra tekitavad kõik inimeste lemmikud tarbe­esemed: raadio, televiisor, mobiiltelefon, auto, muruniiduk. Kõik meie ümber teeb müra ja kui seda­ pole, siis tundub, et inimene on nagu poolik. Me ei oska ilma mürata olla, ehkki me ei mõtle selle peale – see on elu loomulik osa. Müra on ­segaja, taustsüsteem, väsitav, aga paratamatu.