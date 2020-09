Miljard suitsukoni Eesti tänavatel ja kanalisatsioonis

Ettevõtmise “Meri algab siit” eestvedajal, pärnakal Andre Pichenil oli sademeveega Läänemerre sattunud suitsukonireostusele tähelepanu juhtimiseks mitu põle­tavat põhjust. “Kui sa näed, et maailmas on murekohti, siis sul on ­alati valida, kas panna pea liiva alla või tegutseda,” nimetas ta ühe põhjustest, miks kampaania sündis. Teiseks andis tõuke tegutseda tema inglasest sõber, kes elab Eestis ja on juba pikka aega käinud Tallinnas nii Pirital kui Kalarannas omal algatusel ja vabatahtlikult suitsukonisid kokku korjamas, et meie rannad oleksid puhtamad. “Üksi ma seda võitlust ei võida. ­Midagi on vaja ette võtta,” vahendas ­Pichen oma sõbra sõnu.