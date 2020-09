Heitlik vihmarohke ilm heidutab põllupidajaid

Maaeluministeeriumi kodulehel kirjutatakse läinud aasta ülevaates, et “2019. aastal oligi üheks oluliseks saake kujundavaks teguriks sademete hulk”, selle järelduse võib kanda julgelt üle tänavusse.

Pärnu poole sõitjale jäävad Selja kandis silma mehekõrguse maisi põllud. Paraku on lõunamaise söödakultuuri tõlvikutes terad alles pehmed ja piimaandjatele vitamiini hankimiseks on vara maisikombaini põllule saata. Kuniks tõlvikud piimküpsusest vähemalt vahaküpseks saavad, jääb osaühingute Selja ja Piistaoja Katsetalu taimekasvatusjuhil Katrin Tiimannil loota, et sünoptikud ei ähvarda põllumehi öökülmaohuga veel niipea, kuigi 22. septembrist astub kalendrisügis jõusse.