Maailma terviseorganisatsiooni andmetel on iga kümnes koroonaviirusega nakatunu tervishoiutöötaja. Seega on maailmas kokku umbes 1,4 miljonit uue koroonaviirusega nakatunud tervishoiutöötajat ja see on põhjustanud aegade suurima kriisi patsiendiohutuses.