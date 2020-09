Andres Metsoja: Mark Soosaar ei ole ära teeninud sellist suhtumist

Kahtlemata on Mark Soosaar väga mitmekülgne inimene. Ühest küljest ideegeneraator, kelle mõtted ja teod on tutvustanud Pärnut kunsti- ja filmilinnana. Teisest küljest kohati konfliktne persoon, kelle administreerimissuutmatust on kirunud linnavõim eri ajal.