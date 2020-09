Lõpe õpilased uudistasid Elistveres metsaelukaid

Kuigi teame, millised loomad meie metsades elavad, on väljavaade neid kõiki kohata pime juhus. Põldudel märkad hiiri püüdvaid rebaseid või rohtu nakitsevat kitse. Pargis lippab orav. Vahel seisab teeservas põder. Ülejäänud metsaelanikud on inimese silma eest metsasügavikus peidus. Samuti ei näita ennast pisemad, näiteks metsnugis, kivinugis, tuhkur, kährik.

Elistvere loomapargis avanes võimalus näha meie metsades elavaid loomi üsna lähedalt. Mõnigi loom on külastajatega nii harjunud, et saatis meid oma aia piires päris pikalt. Karu, kes on loomapargis saanud juba 22aastaseks ja Elistverre sattunud orvuna, ei lasknud ennast külalistest sugugi häirida. Metsaott toimetas aia ääres omi asju ja nautis seltskonda.