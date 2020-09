Ülejõe seltsi liige Andres Sooniste märkis, et selts, kuhu kuulub sadakond inimest, loodi kuus aastat tagasi. Kuigi nad on varasematelgi aastatel korraldanud väiksemaid laatu, on sel nädalavahetusel toimuv nende suurim ettevõtmine läbi aegade. Laada korraldamiseks kutsuti appi vabakool, mis korraldab neid iga aasta ja on seepärast suurema kogemuste pagasiga. “Meie selts on veel väike ja arengustaadiumis, seega tundus mõistlik kaasata meie tegemistesse ka vabakool,” tõdes Sooniste.