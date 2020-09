Sookured sätivad end minekule

Võrreldes mõne pisema värvulisega, kes Eestisse jäävad vaid viivuks, et siin pesitseda, on sookured siin küllaltki pikalt. Pehme talve ja kevadega nähakse esi­mesi sookurepaare Lääne-Eestis juba veebruaris, kuid sagedamini seavad need halli rüüga graatsilised linnud ennast sisse märtsis. Lahkumismõtteid mõlgutavad sookured enamasti aga septembris. Seega kulgeb suur hulk sookurgi meie mail veidi üle poole aasta.