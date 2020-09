Matsalu loodusfilmide festivali võitis armastuskiri Okavango jõele

See film on kohalike nägemus ühest maailma suurimast jõesüsteemist ning lugu igavesest püüdlusest jõuda paradiisi, et leida tõeline Okavango, unistuste jõgi.

Festivali rahvusvahelise žürii hinnangul on tegu lummava pildikeele, väga kõrge kunstilise taseme ja keerukusega filmiga, mis on sisukas, tempokas, haarav ning täis meeldejäävaid hetki.

Matsalu loodusfilmide festivali peakorraldaja Silvia Lotman on õnnelik, et olenemata erilisest ajast jõuavad loodusfilmihuvilised ikka festivalile. “Loodusfilmide tase on väga kõrge ning need parimad filmid, mida nii Lihulas kui järgmise nädala jooksul üle Eesti näidatakse, on kindlasti vaatamist väärt,” sõnas Lotman.