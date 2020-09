Eelmise ministri asemikuks pidi saama üks mees, aga kui too väliskaubanduse- ja it-spetsialist end esimest korda näole andis, tuli välja, et tegu on hoopis naisega, olgugi et mehe nimiega. Algul arvatigi, et mees ise ei saanud tulla ja saatis siis oma naise.

FOTO: Urmas Luik