Pidulikult avatud Suaru sadam aitab Eesti mereriikide kaardile

"Eesti on tagasi tulemas mereriikide kaardile. Järk-järgult ja vähehaaval, just selliste sadamate kaudu nagu ka see siin," ütles president Kaljulaid sadamat avades ja lisas, et iga selline väike sadam toob juurde uusi kohti, kuhu nii meie kui külalised saavad oma meresõidukiga tulla. "Meist saab jälle suure mere rahvas, mitte see, kes tohib ainult oma saare ümber natuke kala püüda."