Teiste seas austas avamist Eesti sõudmise grand old man, 1950aastatel sõudmise jaoks Rääma kaldanõlvad avastanud Mihkel Leppik, kes enne pidulikku sündmust oli aastakümneid rääkinud nüüdisaegse sõudekompleksi rajamise vajadusest, mistõttu oli uue hoone esimese etapi avamine temale ühe suure unistuse täitumine. “Sellest ajast, mil unistasin, et talvelgi saaks sõuda, on möödas ligi 70 aastat."