Tutiga tihane kogub talvevarusid

Sellest, et metsas on üle mindud sügisrežiimile, annavad tuule lennutata­vate värviliste haava- ja kaselehtede kõrval märku linnud. Tormakalt sakutavad tammedelt tõrusid pasknäärid, kes just nendega sahvreid täidavad. Talvevarusid soetavad aga pisemadki metsaelanikud. Tutt-tihased on just nüüd kõrgematelt metsakorrustelt, igihaljaste männi- ja kuuseokste keskelt, madalamale laskunud, et otsida samblavaibalt ja põõsastelt seemneid ning ämblikke – ikka selleks, et paiksete lindudena pikkadel talvekuudel leiduks nokaesist.