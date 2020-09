Aastad läksid, tuli pere ja lapsed. Selgus, et kolme väikse lapse kõrvalt tööl käia on kohati keeruline, kuna mudilased on tihti haiged. Pärast mitmekuist haiguste maratoni eelmise aasta algul ei olnud ma enam kindel, kas soovin jätkata tööd samas firmas. Elukaaslane käis välja variandi minna tagasi kooli. Rohkem ta seda teemat ei torkinud. Pärast paari nädalat teatasin talle aga ise, et lähengi kooli.