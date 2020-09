Evelin Liiva: Kuidas jääb naiste vägivallaga meeste vastu?

Ettevõtja Evelin Liiva kirjutab, et me ei räägi kunagi sellest, et meeste vaimne tervis algab naistest. FOTO: Erakogu

See on üks raske ja keeruline teema. Alustuseks sellepärast, et naisena tean, kuidas mingid teemad mõjuvad osale naistele punase rätikuna. Teisalt see­pärast, et see on teema, millest ei kipu rääkima mehed ega naised. Ma tahan rääkida naiste vägivallast, mis hävitab mehi nähtamatult ja millest mehed ei räägi.