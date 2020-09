Eesti koondisse kutsutud Pärnu vutinaised tunnistasid EMi valikmängus Venemaa paremust

Koondise peatreener Jarmo Matikainen jäi naiskonna võitlusvaimuga rahule. “Näitasime oma võitluslikkust ja taktikalist küpsust, sest mängisime ühe Euroopa tippnaiskonnaga. Suur kiitus klubidele ja mängijatele, kes on teinud tööd, et uued mängijad meid aidata saaks!” lausus peatreener.

Eesti naiskond on kuue mänguga teeninud ühe viigipunkti ja asub kuue naiskonna seas viiendal kohal. Sama punktisummaga leiab viimaselt tabelirealt Türgi. Holland on parimana kirja saanud 21 punkti (seitsmest mängust), Venemaal (6) ja Sloveenial (7) on kirjas 12 punkti ja Kosovo on kuue mänguga kogunud üheksa punkti.