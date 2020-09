Kolumn: Sarnane olukord, erinev käitumine

Viimastel päevadel on registreeritud Eestis nii palju koroonasse nakatunuid, et see meenutab juba märtsi, kui riigis kehtis eriolukord ning peale toidupoodide ja apteekide polnudki suurt midagi lahti. Inimesed kandsid igal võimalusel maske ja ­desinfitseerisid käsi nii tihti, et nahk hakkas ­pragunema. Kuigi praegune olukord ei erine ­eriti seisakuajast, siis inimeste käitumine küll. Samuti riigi piirangupoliitika.