President Kersti Kaljulaid: Jah, ma pelgan seda viirust

Võtame riigipeaga istet vallamajas mais avatud Kihnu kaugtöökontoris, et kõnelda tema Pärnumaa visiidil nähtust ja kogetust, Eestit ootavast majanduskriisist, koroonaviirusest, aga ka tuleva aasta kohalike omavalitsuste valimistest.

Jah, pelgan. Isegi, kui põed selle viiruse läbi mõnevõrra kerge­mini, mis ei ole garanteeritud, kuna kuulun vanuse järgi riskigruppi, ei tea me praegu, missugune on selle haiguse pikaajaline mõju organismile. Ja teame, et immuunsus, mis tekib, ei pruugi olla pikaajaline.