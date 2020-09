Koroonaviirus sundis rannajooksu virtuaalsele tasandile

“Nagu varasemate muudatuste puhul tuli seegi otsus konsensuslikult. Seame osalejate ja korraldusmeeskonna tervise esikohale ja kuna iga päev lisandub Eestis kümneid nakkusjuhte, on jätta üritus iga hinna eest reaalselt korraldamata vähim, mida teha saame,” rääkis korraldustiimi juht ja spordiklubi juhatuse liige Vahur Mäe, lisades, et tunded on kahetised. “Muidugi tahaks klassikat teha: tiim kibeleb, sest füüsiliselt pole tänavu olnud võimalik kohtuda. Igal asjal olgu oma aeg ja tahaks väga loota, et järgmisel hooajal saame taas – nii jooksjad-käijad kui korraldajad – jälle reaalselt kokku.”

Registreerimine viie- ja kümnekilomeetrisele distantsile on juba mõnda aega avatud ja iga päev lisandub osalejaid. 1. oktoobril algab lastejooksudele kirjapanek.

Virtuaaljooksule on oodatud kõik, kes peavad liikumisest lugu, kas rühmiti või üksi. Veebiformaat annab võimaluse joosta või käia saab seal, kus spordihuviline ise kõige enam soovib – olgu kodus või välismaal. Arvesse lähevad jooksulindil tehtud sooritusedki. Pärast liikumist tuleb veebilehel esitada tõenduseks mobiilirakenduse logi või pulsikella pilt ja seejärel saab osaleja soovitud aadressil uhke medali.

Spordisõbrad, kes panid end kirja mõttega Pärnusse füüsiliselt suvepealinna jooksma tulla, saavad valida, kuidas tasutud osavõtumaksuga talitada. Selleks on kolm võimalust: küsida hiljemalt 10. oktoobriks starditasu tagasi; anda 10. oktoobriks korraldusmeeskonnale teada, et starditasu arvestataks 2021. aasta samale üritusele ettemaksuna, või osaleda tänavusel virtuaaljooksul. Sel juhul pole vaja teavitada, sest need osalejad kantakse automaatselt 11. oktoobril jooksu protokolli.